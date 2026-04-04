电鸡之城︱保障APEC峰会举办 深圳禁行电动自行车
更新时间：09:08 2026-04-04 HKT
发布时间：09:08 2026-04-04 HKT
发布时间：09:08 2026-04-04 HKT
深圳今年11月将会举办亚太经济合作会议（APEC）峰会，这座「电鸡之城」本月起大力整顿当地横行的电动自行车，华强北等管理最为严格的区域全天禁行，违法车辆会被处罚款2000元人民币。
《深圳特区报》报道，当地自本周三实施电动自行车「三级限行」管理措施。管理最为严格的一级限行区域，全天24小时禁行电动自行车。
深圳市机关事务管理局官方微信公众号周二发文称，电动自行车安全管理事关民生福祉与城市文明形象，也是服务保障APEC会议顺利举办的重要环节。
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