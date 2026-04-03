中共中央政治局委员马兴瑞 涉嫌严重违纪违法受查

据新华社消息，中共中央政治局委员马兴瑞涉嫌严重违纪违法，正接受中纪委国家监委纪律审查和监察调查。

马兴瑞生于1959年，山东人，长期深耕军工及航天系统，曾任中国航天科技集团公司总经理丶中国新一代运载火箭工程总指挥，2013年转任工业和信息化部副部长，兼任国家航天局局长，同年11月调赴广东，历任广东省委副书记、政法委书记、深圳市委书记及广东省省长等职，2021年12月升任新疆党委书记，并于2022年中共二十大晋升政治局委员。去年7月突然卸任新疆书记，去年11月至今未公开露面，包括今年3月的全国两会。