吉林珲乌高速小巴雪中打滑变「拦路虎」 数十车串烧相撞救护车跌路边沟︱有片
更新时间：18:02 2026-04-03 HKT
发布时间：18:02 2026-04-03 HKT
发布时间：18:02 2026-04-03 HKT
吉林有高速公路疑有汽车因大雪打滑，引发数十辆汽车相撞事故。目前，当局未就事件公布伤亡情况。
发稿时官方未发通报
3日下午，网络流出多段吉林珲乌高速松原至长春段的影片，影片所见，现场当时下大雪，路面有厚厚积雪，一辆城际公交的小巴疑因前方有车祸，急煞下车轮打「白鸽转」，打横停在公路上。
后方数以十计汽车收掣不及，纷纷撞上小巴。
此外，公路旁亦有不少车辆疑失事丢入沟中，当中包括救护车。
部份影片显示，事故后大量乘客要弃车在路透步行疏散。现场亦有警员到场处理。
至发稿时，官方未就事件有通报，未知事故涉及多少车辆及有否伤亡。
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