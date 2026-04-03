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江苏动物园｜火裙舞烧着女演员极速跳河自救 表演项目叫停︱有片

即时中国
更新时间：19:18 2026-04-04 HKT
发布时间：11:58 2026-04-03 HKT

江苏南通森林野生动物园日前发生意外，一名女演员跳火裙舞时，裙摆遭火焰点燃，舞者背部着火，立即亡命狂奔跳入河中自救。据悉演员已第一时间送院，情况平稳，园方立即终止该项目演出，并对其他各类项目也展开全面检查。

网上2日流传影片，显示当晚在江苏南通森林野生动物园内，一场火舞表演的意外情况。从影片可见，一名女舞者坐在沙滩上表演火舞，工作人员为她点燃地上一个大火圈，舞者在圈中跳舞，女演员的裙边被火圈纠著及点燃，火势不断向上蔓延。

女舞者见身上起火后，试图挥脱火圈失败后，立即向身后的一条河狂奔，跳入水中将火救熄。

其他工作人员也立即前往女舞者位置，扶她上岸及治理。

4月3日，江苏森迪文旅集团发布通报称，一名火裙舞节目演员在该园演出即将结束时，不慎被火环灼伤，随即就近跑向旁边的浅水滩灭火。「我们第一时间将该演员送医治疗，目前情况平稳。我园立即终止该节目演出，同时举一反三，开展对各类项目的全面检查，确保安全。我们对因此给游客带来的不良体验深表歉意，对社会各界的关心表示感谢。」

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