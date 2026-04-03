广场舞︱湖南7旬妇「狂野」跳足1小时 肝肿瘤爆裂险死
更新时间：15:30 2026-04-03 HKT
发布时间：10:45 2026-04-03 HKT
发布时间：10:45 2026-04-03 HKT
内地中老年人流行跳广场舞来养生及保持社交，但近日湖南，有近7旬阿婆，因跳广场舞太激烈和时间过长，导致肝肿瘤破裂险死。
有10年乙肝史
内媒《潇湘晨报》报道，李奶奶（化名）有10余年慢性乙肝病史，听说跳广场舞有益健康，能增强体质而迷上这运动，常一跳便一两小时。
日前，李奶奶在傍晚如常在广场跳舞，约1小时后腹部剧痛标冷汗，被送郴州市第一人民医院急救。
检查后发现李奶奶肝左叶有一直径约96mm*68mm的巨大肿瘤破裂出血。该院肿瘤微创介入诊疗中心主任王小军指，肝癌破裂是原发性肝癌严重并发症，发病急、进展快，若不及时救治，短时间内就可能因失血性休克危及生命。
经紧急动脉化学栓塞术（TACE）后，病人情况平稳，腹痛获明显缓解，经CT再确认肿瘤已停止出血。
医生指，李奶奶的肿瘤破裂与跳舞幅度过大与时间过长有关，提醒慢性肝炎、肝硬化等肝癌高危族群跳广场舞，应选节奏舒缓的舞曲，每次以30至60分钟为宜，以微微出汗为目标。运动后若出现腹痛、头晕等不适，应立即停止并求医。
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