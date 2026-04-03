澳洲优思益︱直播带假洋货保健品 李若彤、陈妍希等道歉全额退款

近日，央视曝光网红保健品「澳洲优思益」实为假冒进口品牌，李若彤、章小蕙、明道、陈妍希等多名曾带货推荐的明星发布道歉声明，承诺全额退款。内地顶级电商主持人董宇辉成立的「与辉同行」直播间，涉及相关产品售额高达千万人民币，昨晚致歉，承诺退款。

没就背景调查和核实把关

港星李若彤前天通过直播间官方微信「彤享会」发布致歉声明称，作为曾经推荐过产品的买手，没有进行深入的背景调查和核实把关，承认「严重失职」。凡透过李若彤直播间和橱窗购买优思益，无论日期和是否开封，可于当天立刻全额退款。

央视揭发在网上爆卖的「澳洲优思益」，其实是广州生产。央视

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据内地「读秒财经」报道，董宇辉成立的「与辉同行」也曾推荐该品牌产品，且销量高达7.5万至10万单，预计销售额达1000万至2500万，为重要销售渠道之一。对于售后方案，「与辉同行」客服昨回复说：「反馈的问题已经收到，我们会重点关注」。

中国青年报引述浙江丰国律师事务所陈松涛表示，在本次事件中，广告代言人需与广告主承担连带责任。若未核实产品真实性即代言，或明知虚假仍进行推广，可能面临行政处罚（如没收代言费、罚款）及民事赔偿，消费者可依据《食品安全法》寻求10倍赔偿。

中国政法大学副教授朱巍对央视表示，内地保健品需要进行资质注册和认证，才获发保健品标识（俗称蓝帽子标识）。此案涉嫌虚假宣传，电商平台需要承担一定的审核责任。