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紫文堂｜广东梅州发现张国荣祖居 将做好活化「发挥名人效应」

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更新时间：09:00 2026-04-03 HKT
发布时间：09:00 2026-04-03 HKT

一代巨星张国荣（哥哥）逝世23周年，广东省梅州市梅江区文广旅体局表示，近日，梅江区在开展第4次全国文物普查工作中，发现位于梅江区虹桥社区的紫文堂，为香港已故歌星张国荣的祖居。

梅江市梅州区虹桥社区的紫文堂。 南方都市报
梅江市梅州区虹桥社区的紫文堂。 南方都市报

《南方都市报》报道，紫文堂坐落于梅州市梅江区金山街道虹桥社区公园外路2号，属嘉应古城范围内，始建于清初，是典型的客家围龙屋，面积约1500平方米，为虹桥头附近张氏族人的老祖屋，现仍有张氏族人居住及管护，对研究梅城古民居建筑具有一定的价值。据资料记载，张国荣父亲张活海为虹桥头张屋人。

4月1日是一代巨星张国荣（哥哥）逝世23周年日子。
4月1日是一代巨星张国荣（哥哥）逝世23周年日子。

报道称，目前梅江区第4次全国文物普查工作队已将紫文堂纳入新发现文物线索，接下来将充分发挥名人效应，做好活化利用工作。

据介绍，第4次全国文物普查从2023年11月开始，至今年6月结束。广东省此次普查全省范围内地上、地下、水下的不可移动文物，涵盖六大类、63个细分类别，其中也包括近现代重要史迹及代表性建筑。

23年过去，张国荣的风采依然深刻地留在每一位乐迷和影迷心中。（「张国荣艺术研究会LCAS」微博图片）
23年过去，张国荣的风采依然深刻地留在每一位乐迷和影迷心中。（「张国荣艺术研究会LCAS」微博图片）

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