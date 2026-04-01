性商教母｜被封禁网红周媛复出？ 曾被揭卖情趣用品开班吸金¥2400万

近日，自称为性商第一人的周媛疑似「重出江湖」，换号成「你好周大宝」重启直播，甚至再度上架相关课程，引发外界关注。引发网友关注。3月31日，湖南长沙市雨花区市场监督管理局回应称，此前因周媛广告方面有违法行为，已对其进行处罚。



惟该局表示，若周媛后续以个人名义进行直播，并不属于市监局现有职权范围，该局仅能针对公司及市场经营行为进行监管，至于直播或其他相关处置，可能需由其他主管部门介入处理。

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今年1月，长沙市雨花区市监局、公安、网信等多个部门联合对周媛及其公司立案调查，指其广告宣传违法，并勒令其停止所有线上线下经营活动。当时，其售价由999元至88000元人民币不等的「魅力女性修炼班」备受抨击。

新户口「周大宝」重启直播卖课

据早前内地传媒报道，周媛在抖音、小红书等平台均有帐号，坐拥近20万粉丝。帐号简介显示，她是「黑白颠性商学苑」的创始人、性商第一人、45+女性企业家，影响人数超百万。她主要发布针对女性魅力修炼课，部分画面尺度较大。

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「黑白颠性商学苑」官方公众号，性商学院始于2018年，是内地首间女性「性商教育平台」，培养的是一种从心灵折射到肉体的自信。课程主要分为线上线下两类，线上课从9.9元、99元、999元到上千元不等，另有高阶、个性化导师定制课程，售价高至8.8万。以999元的全维提升营为例，课程包含多种情感问题和情趣玩法，官方商城页面显示已有5690人学过。

课程最贵8.8万

线下方面，「黑白颠」主推售价2999元的两天两夜训练营、4980元的三天三夜训练营。课程声明称，仅服务成年女性，导师具有国家认证的心理咨询师、生殖健康咨询师等专业资质。工作人员透露线下活动非常火爆，1个月可能会开10多场，覆盖长沙、厦门、天津、西安、南京等多城，至少需提前10天预约。

除卖课外，「性商教母」的商业版图还覆盖情趣用品、美业医疗、创业和财富课程指导等。其商城内会卖内衣、成人玩具、计生用品等，不少原本的平价商品在标注「导师同款」后身价暴涨，比如某款3支装的润滑剂标价109元，而同款产品在其他平台折后价不足50元。