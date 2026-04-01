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北上注意︱复活节与清明春假撞期 多省景区门票预订同比增70%

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更新时间：08:30 2026-04-01 HKT
发布时间：08:30 2026-04-01 HKT

近年复活节假期，本港市民热衷北上旅游，以期避开景区人潮。惟今年两地长假「撞期」：广东、湖北、江苏、浙江等内地多省首次设立的「学生春假」，与原本的清明假期叠加形成「清明黄金周」，多个热门景点恐同样人山人海，部分景区门票预定量同比去年增7成，酒店预订数同比增4成。春日赏花踏青成为主流出游主题，赏樱花潮更令湖北武汉全城酒店爆满。

港人错峰出行落空

国际旅行平台HopeGoo相关负责人直言，今年香港复活节假期与内地清明和春假相撞，两地长线游需求均大幅提升。业界人士提示，港人北上与内地亲子赏花游需求同时爆发，热门景区及口岸人流量或较往年明显增加，易致景区拥挤，建议提前规划或错峰出行。

为调整学生学习节奏、鼓励孩子们拥抱春天，并带动亲子游消费，浙江、江苏、四川、湖北、贵州等多省今年首次官宣，当地中小学将试行春假制度，时长分别为2至3天。目前内地多城已明确，今年的学生春假将与清明假期（4月4日至6日）叠加形成5至6日连休，比如安徽、江苏全省春假均为4月1日至3日；广东佛山春假为4月2日至3日。

「清明黄金周」带动亲子出游热。在线旅游平台飞猪和同程数据显示，今年清明旅游预订量较去年同期强劲增长。亲子游人群占比近25%，较往年明显攀升，超6成家庭选择4至5天行程，亲子研学、博物馆奇遇、海滨度假等主题的跟团游产品持续热销，故宫博物院、成都大熊猫繁育研究基地等附近酒店预订热度快速上涨，同比涨幅超60%。

网民怨武汉全城酒店爆满

踏青赏花游历来是清明长假的出游主旋律。「武汉全城酒店都订完了？」3月28日深夜，一名小红书网友发布感慨贴文，短短一日间引来700多条「同感」跟评。作为赏樱核心地标，武汉东湖樱花园连日来繁花竞放，整座城市沉浸在粉白色的浪漫氛围中，赏樱游客络绎不绝，仅3月28日一天，樱花园接待的游客量达7.7万人次，刷新年度单日入园最高纪录。

赏樱人潮涌动也带火周边住宿餐饮和文旅消费。「线上客服、电话响个不停，不少人打听还有没有房」，一名武汉酒店的工作人员表示，为吸引赏樱客群，酒店还特别推出樱花季下午茶等「花式」套餐，席位预订火热。东湖手信文创快闪店也称，店内赏樱季新品「楚小樱」系列销售环比增长约20%，一款樱花挂件一天就能卖出上千件。目前武汉已跻身全国清明假期旅游预订十大热门城市。

 

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