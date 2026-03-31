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加微信︱男大生食堂「储勇气」10分钟 搭讪靓女踢铁板「噢，你是老师」︱有片

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更新时间：17:50 2026-03-31 HKT
发布时间：17:50 2026-03-31 HKT

网传河南有大学的食堂，日前有男生遇见心仪美女，储足10分钟勇气上前搭讪，希望加女方微信求发展却惨食柠檬，原来对方是老师。不过，网民却纷纷鼓励要求片主「唔好缩」、「我就是喜欢老师」。

食柠檬原因「你太小了」

据河南青年时报报道，近日有网民分享短片，显示片主在河南某大学的食堂，声称看见一名女生，觉得很貎美，兴起结织发展念头。

怕羞片主在模拟搭讪开场白10分钟，才鼓足勇气走到女方用餐位置：

男：呃，你好，我能加你个微信吗同学？

女：为什么

男：我觉得你很漂亮，我想和你认识一下

女：不用，你太小了，我不是学生

男：你不是学……老师？不好意思啊，不好意思啊

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搭讪遇上大学老师，片主自言尴尬得要死，但网民则纷纷起哄，「老师有啥关系？勇敢去追啊」、「只要胆子大，老师放产假」、「我就是喜欢老师」、「老师！？那更刺激了」、「我有个同学就找了他大学老师」。

也有网民质疑，片主是摆拍或专拍搭讪短片骗流量，根本不是真心想认识心仪女性，「好假  真的紧张还会一直拍视讯？」、「这一看就是拍视讯的」、「随时带著个摄影机」。

 

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