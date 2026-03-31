张雪机车︱免费做代言贴家乡特产广告 夺冠带挈 「麻阳古法红糖」热卖

运动队伍往往贴上各类产品广告，尤其成绩优异者，广告更是一字千金。但中国电单车品牌「张雪机车」（ZXMOTO）在WSBK「世界超级电单车锦标赛」（WSBK）葡萄牙站中量级组别（WorldSSP）中，凭自主研发的820RR-RS赛车，连续胜出两回合，一鸣惊人，瞬即成为网络热话。这次胜利，亦意外揭开始创人张雪免费为家乡特产红糖（香港俗称，片糖）卖广告，如今货品更为热销货。

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内地「红星新闻」报道，「张雪机车」参赛电单车贴有小小「麻阳古法红糖」广告，自「张雪机车」夺冠后，「麻阳古法红糖」即时成为畅销品，张雪的老乡张先生周二（31日）表示，他朋友网店上销售的麻阳红糖，昨日有近300张订单。



据悉，张雪与湖南麻阳狮子湾村村民张先生相识已久。今年2月返乡做客时，张雪得知村主打红糖产业长期滞销，当即决定将红糖标识贴在参赛机车，免费为家乡特产代言。



张先生透露，自己收购村民红糖，交由患癌好友网店售卖，此前销量惨淡。随著赛事热度发酵，店铺周一单日订单近300张，周二上午再增 64 单。村支书表示，全村数十吨红糖现已全部售罄；往年同期库存还剩两成，往往需要两个月才能清完。村民纷纷发自内心感谢张雪。