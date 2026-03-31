鞠婧祎︱「四千年一遇美女」遭举报逃税 指赚¥5000万仅申报¥1100万成热搜

内地女红星、「四千年一遇美女」鞠婧祎遭实名举报逃税，指她实际收入达¥5000万，但却只申报收入¥1100万，隐瞒比例超过八成。内媒指，事件已有税务部门介入核查。

综合内媒报道，31日，丝芭传媒实名举报鞠婧祎涉嫌瞒税的消息，成为微博热搜。

举报信指，「仅2024年6月至12月期间，鞠婧祎参加的影视、商务等活动有20余项，保守估计收入不少于5000万。」举报人称，鞠婧祎瞒报率近88%。

另一张明细图显示，鞠婧祎于2024年6月至12月参与活动的列表，当中涉及FENDI手袋（举证人输入错误为FNEDI），范思哲（YSL）秋冬系列，百度地图代言，浙江卫视跨年等等。

目前，国家税务总局上海市税务局已于3月30日出具回执，表明已启动稽查程序。

3月31中午，鞠婧祎工作室发表声明：「丝芭传媒屡次恶意公开发布虚假信息，诽谤艺人存在不当或违法行为，已经严重阻碍艺人正常演艺事务的开展，对艺人和相关方造成巨大的损失。我方也已经委托律师进行取证，并保留追究相关方法律责任的权利。」

丝芭传媒与鞠婧祎存在合约纠纷，3月26日，丝芭传媒发布《关于『丝芭和艺人鞠婧祎纠纷和解』网路不实谣言的声明》，指丝芭未曾与任何鞠婧祎方的所谓工作室，工作团队，剧宣团队，网宣团队，或任何关联人员，关联组织进行任何方面的治谈和解事宜。声明又指目前与鞠婧祎的经纪合约纠纷正在司法审理阶段，双方从未达成任何和解。

而实名举报后，显示丝芭传媒与鞠婧祎间的纠纷，已由合约争议升级成税务问题。