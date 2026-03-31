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张雪机车︱打破外国车厂垄断夺标成热话 湖南仔20年热血追梦故事翻hit︱有片

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更新时间：13:58 2026-03-31 HKT
发布时间：13:58 2026-03-31 HKT

本月28日至29日，中国电单车品牌「张雪机车」（ZXMOTO）在WSBK「世界超级电单车锦标赛」（WSBK）葡萄牙站中量级组别（WorldSSP）中，实现历史性突破，来自法国的车厂车手瓦伦丁·德比斯（Valentin Debise）驾驶「张雪机车」自主研发的820RR-RS赛车，连续两回合夺冠，以近4秒的压倒性优势打破欧美日品牌数十年垄断。

夺冠消息即时成为网络热搜，而「张雪机车」创办人张雪热血故事亦再被疯传及讨论。

现年39岁，出生于湖南怀化农村的张雪，从小接触电单车维修并对电单车产生了浓厚兴趣。14岁那年，辍学的他成为怀化城一家电单车修理学徒。

张雪每日奋工作，又仔细研究电单车各零件。他后来买了一辆车龄比他还大、到处是毛病的二手电单车，这成了他赛车梦的起点。他在乡间的土路上反复练习，即使摔得满身受伤也未有放弃。

2006年，19岁的张雪为得到一次上镜展示驾车技术机会，不惜冒雨跟随节目组100公里，最终打动了工作人员。张雪当年当年在镜头说出「有梦想就去追。因为勇敢，我的人生更精彩」的说话，即时成为经典。

经过20年的奋斗，张雪终于证明自己过去努力未有白费。

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