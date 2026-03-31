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伊朗局势︱中方首证三艘中国船只通过霍尔木兹海峡 外交部：经同有关方面协调

即时中国
更新时间：15:44 2026-03-31 HKT
发布时间：15:44 2026-03-31 HKT

中东战云密布，全球能源命脉霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）的航行风险急剧飙升。中国远洋海运集团（COSCO）旗下两艘超大型货柜船「中海北冰洋号」与「中海印度洋号」早前在波斯湾滞留。据悉，两艘船今日（31日）上午已顺利通过霍尔木兹海峡。这是自2月底以来，中国大型船只首次通过霍尔木兹海峡。

外交部发言人毛宁今日（31日）表示，经同有关方面协调，近日中方有三艘船舶过航霍尔木兹海峡，中方对有关方面提供的协助表示感谢。霍尔木兹海峡及其附近水域是重要的国际货物和能源贸易通道，中方呼吁尽快停火止战，恢复海湾地区和平稳定。

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深圳新闻网报道，从船舶追踪数据系统得知，「中海北冰洋」号与「中海印度洋」号从杜拜附近海域起锚，沿著伊朗最大岛屿格什姆岛与腊克岛之间的航线，以10.4节左右的航速，通过霍尔木兹海峡狭窄的出口，随后驶入阿曼湾水域。船舶追踪数据系统显示，这两艘船预计4月6日抵达马来西亚的巴生港。

「中海北冰洋号」与「中海印度洋号」是全球最大货柜船之一，各自可以运载约1.9万个20尺的标准货柜。根据数据，两艘船除装载空的货柜外，应该没有承载太多货物。

二艘船曾于上周五（27日）尝试穿越海峡离开波斯湾，但在接近伊朗控制海域时突然调头折返。
 

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