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长鹰-8︱7吨级巨无霸无人运输机成功首飞 滑行200多米即起航︱有片

即时中国
更新时间：11:21 2026-03-31 HKT
发布时间：11:21 2026-03-31 HKT

周二（31日），由中国兵器工业集团北方公司完全自主研发的长鹰-8大型运投无人机（CY-8）在郑州上街机场成功完成首飞。这架7吨级，全球成功首飞的最大货运无人机顺利完成智能飞控、航电、动力燃油等关键课目验证。

《环球时报》报道，长鹰-8配有两台国产涡桨发动机，在跑道滑行两百多米便成功起飞，首飞经过三十多分钟平稳返场。

据了解，长鹰-8无人机主要用于物流运输，飞机翼展25米、机长17米、机高4.5米，可在简易跑道上短距离起降，具有最短200米的短距起降能力。最大有效载荷3.5吨，货运航程可达3000千米，实用升限可达8000米。其18立方米超大容积的货舱能兼容多型标准航空集装箱与专业冷链运储箱，并且在15分钟内就可以完成装卸，大幅提升物流周转效率。

长鹰-8无人机依靠两台国产涡桨发动机以及高精度空投技术、低能耗防除冰技术、一站多机指挥控制技术等国产七大核心技术与完备专利布局，长鹰-8可应用于远程物流运输、应急救援投送、边境物资补给、复杂地域作业等场景，为低空经济发展、应急保障体系建设等领域提供关键装备支撑。为高原、海岛等交通不便地区提供常态化物资补给。

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