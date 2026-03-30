全红婵︱受访爆2025年受体重困扰 情绪失控：希望大家不要再骂我

全红婵在2022年，以年仅15岁之龄，于跳水世界杯（柏林站）女子双人10米台比赛中与陈芋汐搭档夺冠，获得职业生涯首个世界冠军，之后取得无数锦标，成为当代跳水天后。但随著而来公众对全红婵的关注，其私人生活、家庭，甚至甚体重都成为其焦点。近日，全红婵接受内地杂志《人物》专访，其间讲述自己所承受的压力，不禁情绪崩溃。

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自巴黎奥运后，全红婵的体重成为传媒及公众的话题。访问中，全红婵亦坦言，过去的2025年，最困扰自己的正是体重。尽管她为了减肥重每天只吃一顿，身体感到非常肚饿，体重却仍然「高居不下」。

全红婵又指，外界的声音也不曾停止。在很长一段时间内，自己不敢穿喜欢的裙子和短裤，索性把四肢藏在长袖长裤里。除了不敢上磅，也害怕面对镜头，连照镜子的时候都会对自己的身材产生抗拒和不满。



对于被主持人问及自己的压力，全红婵与朋友交往时，有人会希望不要被拍到，亦因为与自己相处时被骂，全红婵在访问中，希望外界不要再骂她、家友和朋友。

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对于自己的童年，全红婵说小时候的自己属于天不怕地不怕的类型，骑大人的自行车摔晕了还敢继续骑车出去玩。全红婵怀念快乐童年时光，但也明白自己没法再回到过去，「变化太大了，就很想回家，但是在家又很想逃离。