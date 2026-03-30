勤工俭学都错︱重庆高校贫困生送外卖被处分 网民：损害食堂利益？

勤工俭学现在竟变触犯校规要受罚。重庆有高校学生因家贫，兼职送外卖赚生活费，却被校方以「造成不良影响」为由发违纪处分警告。事件在网络掀起热议，舆情发酵下，校方宣布已中止处分。

舆情狠批下校方中止施罚

据《现代快报》报道，重庆工信职业学院一年级生林同学，从今年1月起开始在校内兼职送外卖，补贴生活费。「当时我拿了一堆外卖在校内配送，第一次被学校发现时，要求我写了保证书。」

重庆高校贫困生送外卖被处分，成为网民热议事件。

重庆高校贫困生送外卖被处分，成为网民热议事件。

至早前，林同学再次被校内工作人员发现仍在送外卖，之后便收到违纪处分告知书，指她在校内兼职配送学生外卖，违反学生违纪处分管理规定，校方拟对其给予警告处分。

收到该告知书后，林同学查了一下其中引用的校规条目，显示为「违反其他学生公寓管理规定，造成不良影响，视其情节轻重，给予警告及以上处分」。该条校规中并未明确将配送外卖等行为列为禁止内容。

林同学认为校方处罚不合理，她表示，对于家境不太好的学生来说，这样的兼职是较为便利的，校内目前有10多个类似情况的学生在兼职送校内外卖，来补贴生活开支，其中包括多名困境学生。

事件成为微博热搜，网民纷纷质疑校方做法，「都这么干的话食堂怎么捞钱」、「这就影响到学校的利益了吗？」、「能影响了校领导亲戚的利益」、「这种学校高考避雷」、「学生上课睡觉玩手机不管，勤工俭学倒抓起来了」、「有明确规定嘛？规定合理吗？」、「有个口袋罪，法无禁止也不可为」、「勤工俭学，应该表扬才对，学校的做法简直倒反天罡」。

3月26日，校方向媒体表示，该处分流程已经中止，并没有实际对该学生作出处罚，具体的情况暂时不便透露太多。