单亲母遭无辜羁柙2年 申国赔13天被警指涉骗贷中止

海南一名41岁女子被无辜羁柙2年多后申请国家赔偿，仅13天就被警方以骗贷为由再度立案调查，中止赔偿申请。该女子担心：「如果检察院和公安局以其他理由再立二案、三案，我的赔偿可能永远也拿不到手。」目前，当地政府已成立调查组核实有关情况。

法院曾指骗贷案不成立

内媒大象新闻报道，41岁单亲妈妈史玉辉来自河南，原先担任海南儋州清宇物业公司经理，其老板为当地大名鼎鼎的「金老板」陈吉镇。2021年，史玉辉被昌江黎族自治县公安局的刑警带走，羁柙821天，直到2023年才被释放。

史玉辉被释放后，才知道自己被指控涉及陈吉镇等31人的黑社会组织案，原因为曾帮老板向自然资源规划管理局递交正规材料。去年5月，海南省检察院认定犯罪证据不足，对于陈吉镇及史玉辉两案均不予起诉。

因感到委屈，史玉辉随后向检察机关申请国家赔偿。去年8月，昌江县检察院决定赔偿史玉辉羁柙821天的人身自由赔偿金；支付精神损害抚慰金等。但赔偿程序仅启动了13天，她又遭到警方立案，理由是「骗取银行贷款」。但该宗骗贷案在上述涉黑案中，已被法院认定不构成犯罪。

案件曝光后受到关注，海南昌江黎族自治县昨日发布通报，已迅速成立调查组对有关情况开展调查核实，调查结果将适时公布。