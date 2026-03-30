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宇树科技：机械人有望1小时跑完半马

即时中国
更新时间：09:10 2026-03-30 HKT
发布时间：09:10 2026-03-30 HKT

第二届北京亦庄人形机械人半马赛事将于下月19日举行，宇树科技创始人王兴兴昨日预测，届时许多机械人「将跑得比人快」，半程马拉松成绩有望跑进一小时。目前，人类半马世界纪录为57分20秒，由乌干达选手Jacob Kiplimo创下。

人类世界纪录57分20秒

今年亦庄机械人半马赛首次引入「人机共跑」模式，1.2万名人类跑者将与智能机械人同场竞技。王兴兴昨天出席2026中国网络媒体论坛，谈及机械人运动能力时充满信心。他表示，当前机械人和具身智能尚未到达质变临界点，但技术进步速度令人振奋。

「最激动人心的不是现在的产品有多完善，而是每年都能看到巨大的技术进步。」王兴兴说。去年8月，宇树科技在世界人形机械人运动会中获得多项冠军，1500米成绩已进入6分钟区间。

王兴兴更预计，具身智能的质变时刻可能在2至3年内到来，届时机械人能在80%的陌生场景中，通过语音指令完成80%的任务。有行业人士乐观估计，这一目标可能在18个月内实现。

去年4月19日，首届北京亦庄人形机械人半马赛上，「天工Ultra」机械人以2小时40分42秒的成绩夺得冠军。

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