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高中学历可入职 北京私募抢AI天才少年

即时中国
更新时间：09:06 2026-03-30 HKT
发布时间：09:06 2026-03-30 HKT

金融圈「炸锅」！私募行业的投研岗位，不再仅是名校硕博毕业生的「主战场」。北京私募机构止于至善近日招聘核心岗位，要求满18岁、高中学历即可应聘，但须提供详尽的AI使用心得、使用纪录及代表性案例，引发业内热议。

提前「抢人时间线」至18岁

止于至善表示，初衷更多是从名校招聘少年天才，「相信AI时代能力重于学历」。有分析称，此招聘看似打破学历与年龄限制，实则是将「抢人时间线」提前，核心仍是争夺具备AI能力的人才。

内地《每日经济新闻》报道，止于至善的招聘岗位要求，首席人工智能官需主导公司与AI的融合重塑，核心目标是大幅提升生产力、降低运营成本；投研岗位则覆盖科技创新、消费、医药、制造、周期5大领域，入职人员可逐步成长为基金经理，公司额外提供相当于基础工资50%的AI工具使用额度，助力投研人员实现「Token自由」。

内地私募行业的AI人才抢人大战早已打响，头部机构纷纷布局，积极招聘机器学习研究员、神经网络工程师、深度学习工程师、AI算法研究员、AI量化工程师等。

放眼AI技术前沿，年轻人才展现出惊人实力。此前，17岁深圳高中生陈广宇以共同第一作者身份，参与破解AI大模型底层难题。特斯拉CEO马斯克本月16日对其公开点赞。

 
 

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