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九寨沟大地震︱2017年以来首拍野生大熊猫栈道漫步 工作人员：2至3岁︱有片

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更新时间：21:53 2026-03-29 HKT
发布时间：21:53 2026-03-29 HKT

周日（29日）上午，九寨沟国家级自然保护区人员，于在长海往老人柏下车点方向的栈道上，拍摄到一只野生活体大熊猫活动的影像。这是自2017年「8·8九寨沟地震」以来，该保护区首次实拍到野生大熊猫活体影像。

2017年8月8日晚，四川阿坝州九寨沟发生7级地震，官方评估地震或造成2.4万间房屋倒塌或严重损坏，酿成上百人死亡。九寨沟地貌亦遇严重破坏。

四川九寨沟7级大地震后，首次拍下野生大熊猫活动影片。红星新闻
四川九寨沟7级大地震后，首次拍下野生大熊猫活动影片。红星新闻
四川九寨沟7级大地震后，首次拍下野生大熊猫活动影片。红星新闻
四川九寨沟7级大地震后，首次拍下野生大熊猫活动影片。红星新闻
四川九寨沟7级大地震后，首次拍下野生大熊猫活动影片。红星新闻
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四川九寨沟7级大地震后，首次拍下野生大熊猫活动影片。红星新闻
四川九寨沟7级大地震后，首次拍下野生大熊猫活动影片。红星新闻

画面中，该只大熊猫在林间悠闲漫步、觅食。经人员现场观测及影像判断，确认该只大熊猫约2至3岁，体重约50公斤，精神状态良好，行为自然从容，未受到外界惊扰。

此次发现地位于海拔约3000米的长海区域，周边水草资源丰茂，森林植被保存完好。九寨沟国家级自然保护区管理局表示，影像是保护区持续推进生态保护与修复工作以来，在保护区范围内直观监测到野生大熊猫实体活动的重要成果。
 

 

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