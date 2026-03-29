桂林至珠海列车被困隧道　广州铁路：强雨龙卷风致接触网挂异物

广州受强对流天气影响，今日（29日）早上出现大暴雨及冰雹。下午时分，一辆编号D3665，桂林北至珠海方向的列车，被困在佛山至广州南站之间的一条隧道里，列车车厢内全部停电。12306客服向极目新闻表示，列车滞留因广州暴雨天气所致。

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极目新闻报道，下午4时许，车上一名女乘客忆述事件，列车在大约2时许经过佛山站，进入一条隧道后就突然停下了，随后车厢内全部断电，列车广播中称因前方故障停电。

女乘客当时表示，自己已被困在车上两个多小时，车厢内非常闷热，有小孩都热哭了，但是乘务员不让下车也不让砸窗，称列车长正在请示。

广州铁路随后发布公告：3月29日下午3时许，受强降雨龙卷风影响，南广高铁、贵广高铁广州南至佛山西站间，广湛高铁佛山至荔湾所间发生接触网挂异物故障，途经部分列车出现不同程度晚点，铁路部门第一时间启动应急预案，进行紧急抢修。

惟目前未有消息列车最新状况。