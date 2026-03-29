验血沙寻凶手︱山东女离奇遭埋尸地盘 公安25年未放弃终破案

山东东营市25年前发生一宗离奇凶案，公安一直未能找到凶手。直至近日，当地公安一直未有放弃，一遍遍过筛比对现场提取的23.7斤沾有血迹的沙子，最终锁定犯罪嫌疑人李某并将其成功抓获。



新华社报道，2002年3月20日，东营市东营区一处建筑地盘上，工人在铲沙时，发现沙堆有一截手臂。公安后来确认，死者为26岁黄姓女子，身中多刀，死亡时间大约在2001年12月左右，尸体已呈皮革化。



案情重大，市区两级公安机关在区域内进行逐人摸排比对，同时把沙堆中含有血迹的沙子以及其他物证全部提取保存。由于受限于当时的技术条件，一直无法明确凶手的身份信息，案件未取得实质性的进展。



25年来，随著公安信息和科技的发展、可疑人员范围不断缩小。公安甚至连当年保留的12公斤血沙子也没有放弃。今年1月，公安在新警务技术的支持下，找到重要线索，于证物发现一处疑似疑犯留下的痕迹，锁定来自外地的李某。



今年1月15日，公安拘捕长期在家具厂工作的李某。经审讯，李某交代25年前因矛盾纠纷将黄某在地盘杀害并埋尸潜逃的过程。目前，李某因涉嫌故意杀人罪被批准逮捕，该案正在进一步办理中。