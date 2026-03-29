中国男$8.1亿英国资产遭冻结 涉经营非法赌场遭福建通缉

英国皇家检控署（CPS）近日冻结一名称为「X先生」（Mr. X）的神秘富豪，其在伦敦多达85处的豪宅物业，总值达8100万英镑（约8.1亿港元）。据有组织犯罪和腐败报导项目（OCCRP）及《星期日泰晤士报》联合调查揭发，「X先生」的真实身份，是被福建省当局通缉、涉嫌经营非法赌场的逃犯Su Jiangbo（音译：苏江波）。

报道指，40岁的Su Jiangbo利用一本圣基茨（St. Kitts）和尼维斯（Nevis）的「黄金护照」，在英国开设公司，并自2023年9月起，在伦敦疯狂购入数十个房地产，当中包括一个价值1300万美元、可俯瞰圣保罗大教堂及泰晤士河的顶层豪宅。

而就在他开始大手笔入市的数周后，2023年9月15日，福建大田县法院便发布一份包含其照片及住址的通缉令，将其列为「在逃犯罪嫌疑人」。该份名单包括Su Jiangbo在内的38名涉嫌参与非法赌博、诈骗和网路犯罪等罪行的疑犯。通缉名单上列有各人的照片、家庭住址以及警方热线电话。

英国皇家检控署于3月24日宣布，已根据《犯罪收益法》，对「X先生」发出「不明财富法令」（Unexplained Wealth Orders）及「中期冻结令」（Interim Freezing Orders），正式冻结其相关资产，当中包括伦敦市中心和南部地区的85处房产。虽然官方公告未有指名道姓，但媒体透过查册，证实其人正是苏江波。

报道指，记者曾试图透过电邮及电话联络苏江波，但均未获回复。这次行动再次显示，英国正加强利用「不明财富法令」，打击利用伦敦作为「避风港」的国际犯罪份子及其黑钱。