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黑龙江建筑物倒塌9人被困 目击者：楼上有火锅店及KTV︱有片

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更新时间：15:02 2026-03-29 HKT
发布时间：15:02 2026-03-29 HKT

黑龙江海林市海林镇一建筑物发生部分坍塌，有9人被困。央视新闻报道，从相关部门获悉，目前已经有2人被搜救出来，身体情况不明。救援工作仍在持续。

事发于周日（29日）凌晨零时许，目击者称：楼房的中间部分塌陷，从三楼直接塌到了一楼，楼内有火锅店和KTV，还有人被压在楼板下。

黑龙江一建筑物坍塌，9人被困。
黑龙江一建筑物坍塌，9人被困。
黑龙江一建筑物坍塌，9人被困。
黑龙江一建筑物坍塌，9人被困。

今日上午，极目新闻报道，肇事建筑为一栋三层楼房，内有一家火锅店和一家KTV。

有目击者看到有伤者被救出，有人被压在楼板下。当地林海路商户王丽（化名）称，垮塌的是她店面附近的一栋三层楼房。这栋楼房三楼是KTV，二楼是火锅店，一楼是火锅店和KTV的前台。该建筑此前是一家银行，后来做了火锅店和KTV，有几十年历史了。

王丽称，事发当刻，她正躺在店里刷手机，突然听见一声巨响，以为发生爆炸了。马上就出去看，发现歌厅女经理站在门口，对方表示不是爆炸，是楼塌。

另有商户称，事发现场已经被封锁，还看到已经有人员被救出，不过，截至29日上午，还有人被压在楼板下面，目前救援人员正在现场施救。

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