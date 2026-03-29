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《老鼠爱大米》︱创作者杨臣刚发声明要求侵权者删除 靠神曲曾赚¥1.7亿

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更新时间：11:58 2026-03-29 HKT
发布时间：11:58 2026-03-29 HKT

一代神曲《老鼠爱大米》的创作者杨臣刚，发表声明，要求所有平台、媒体及个人立即删除该曲、更正关于《老鼠爱大米》版权归属的错误表述。表明会对侵权行为法律追究。

上综艺表演引发翻唱潮

据《极目新闻》报道，杨臣刚的经纪人表示，杨臣刚较早前参加综艺节目《有歌》，演唱了《老鼠爱大米》，从而引起很多人翻唱。

对方指，杨臣刚正式发布这个版权声明，是为了让公众对该歌曲的版权归属能更加明晰，对于利用这首歌进行翻唱及商演等的人员，公司法务部正开展相关工作。

杨臣刚于2004年1月完成《老鼠爱大米》的词、曲创作，该歌于同年底开始在网络流传，迅速成为爆红歌曲，曾单月彩铃下载量达600万次，获多个奖项及被多位歌手翻唱。杨臣刚曾在一个节目中透露，爆红时，曾1个月跑60个城市，参加30场演唱会，因为《老鼠爱大米》收入了1.7亿人民币。

《老鼠爱大米》为杨臣刚带来名成利就同时，也引起不法之徒注意，他曾透露，在上海遭一名骗徒假扮的明星经纪人，骗光了家产。

 

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