柬埔寨6月起对华免签 严打电诈保障旅客

柬埔寨将于6月中旬起对中国游客（包括港澳地区）试行免签入境政策。柬埔寨旅游部长何哈受访时称，当局已从政策、执法与服务等多方面做好准备，并持续以高压态势清缴电信网络诈骗，全力保障中国游客来柬安全、安心旅游。

柬埔寨政府近日宣布，自6月15日至10月15日，持中国护照的中国公民可免签入境柬埔寨，期间可多次入境，单次停留时间最长为14天，旅客仅需填写电子入境卡。

住宿餐饮多方面重点优化

柬埔寨旅游部长何哈3月26日对《柬中时报》称，政府已做好多方面准备推进「China Ready（为中国准备好）」计划，在服务配套方面，将重点围绕中国游客需求进行系统优化，包括研究游客偏好，在旅游产品设计、住宿接待、餐饮服务及购物体验等方面进行针对性提升，并加强语言服务与支付便利性建设。

何哈同时坦言，电信诈骗问题曾对柬埔寨旅游形象及部分投资者与游客信心造成影响。未来当地政府将持续以高压态势清剿电骗，现已启动「最严厉、最坚决」的系统性清剿行动，并加快推动《反电信网络诈骗法》出台，防止相关犯罪「死灰复燃」。