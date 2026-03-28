杀人坳、一群猪、屙屎梁？ 四川整治地方「怪名」
更新时间：20:11 2026-03-28 HKT
发布时间：20:11 2026-03-28 HKT
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四川省内多个县市民政局近日推进不规范地名清理整治工作，杀人坳、一群猪、屙屎梁等部分乡镇地名拟更名公示发布。
比如宜宾市兴文县公告称，拟将周家镇洛浦村四组的「杀人坳」更名为桂花坨，因为该区域内生长有一株树龄约50-60年的桂花树，树形良好、辨识度高。
大坝苗族乡小寨村二组的「杀人坳」拟更名为山羊坳，因为该区域内野生动物较多，经常有山羊从坳口经过；古宋镇金龙村二组的「一群猪」拟更名为一碗水，因为该区域内有一口形似碗的水洼，水常年不竭，滋养一方百姓；大河苗族乡落白亮村一组的「杀人坳」拟更名为牌坊坳，因为该区域内有一牌坊、辨识度高。
公告指出，官方将重点针对「大、洋、怪、重」等地名乱象进行规范，推动地名更加合规、贴切、富有兴文特色，征求意见时间为3月27日至4月6日。
达州市宣汉县民政局3月23日也发布公示，称拟将峰城镇天府社区「屙屎梁」更名为「阿石梁」，因其地形特征形似石梁；拟将华景镇华景村「华景屙屎梁」，更名为「水井坡」，因此坡附近有一水井等。
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