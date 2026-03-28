张雪峰苏州出殡 民众排长队送别 「疯狂英语」李阳悼念

内地教研名师张雪峰24日突发心脏病逝世，今晨（28日）其追悼会暨遗体告别仪式在苏州殡仪馆举行。大批民众手捧菊花自发前往送行，现场排起近2公里长队，「疯狂英语」创始人李阳等名人也连夜赶到苏州。

今晨7时，殡仪馆外已人头攒动。从全国各地赶来的民众神情肃穆，排队进入社会群众祭拜处后，向张雪峰遗像鞠躬献花，随后安静离开。知情人士透露，张雪峰前妻与现任妻子均现身追悼会，两人难掩悲伤，有员工现场向遗像三叩首。「疯狂英语」创始人李阳在小红书上称，自己已于昨晚10点赶到苏州，专程来送张雪峰最后一程。

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殡仪馆门口立有「思念无言，谢绝直播，感恩尊重」字样，要求民众进入后不许拍照摄像。地面上摆满苏州市民送来的花圈和花篮，附近鲜花店的花束被抢购一空，店员正紧急调运补货。

张雪峰本名张子彪，出生于黑龙江齐齐哈尔市一个县城。家境普通的他在大学毕业后闯入考研培训行业，凭借一口东北口音和幽默犀利的演讲风格迅速红遍全国，成为坐拥超六千万粉丝的升学规划界明星专家。3月24日，张雪峰因心脏病逝世在苏州去世，年仅41岁。