吸粪成金︱浙江男勤奋承父业收工揸Benz 结婚组全球首例吸粪车队娶娇妻

安徽淮北一名「95后」大学毕业生，子承父业从事吸粪工作，并于今（28）日举行婚礼。他别出心裁，邀集同行组成一支由九辆吸粪车组成的迎亲车队，场面瞩目。这位被称为「掏二代」的新郎潘浩男自豪地表示，虽然工作又脏又臭，但赚的钱很干净，他对自己的职业与创意婚礼均感到自豪。

大学生接手家族业务

据悉，主修影视编导的潘浩男大学毕业后，并未投身相关行业，而是选择接手父亲的吸粪清洁公司。他平日与工人们一同驾驶吸粪车工作，下班后则驾驶自己的平治房车，生活惬意。对于外界的眼光，他坦然面对：「我父母可能觉得（这份工作）丢人，但我感到很自豪。我们虽然干的是最脏最臭的活，但我们挣的钱很干净。」

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网上邀集同行襄助

潘浩男与妻子在网上结识，女方欣赏其积极向上的生活态度。早在订婚后，潘先生便向未婚妻提出以吸粪车队迎亲的构想，获得对方欣然同意。

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为实现这个「全球第一个」的创意，潘先生半个月前已在社交平台发出请求，诚邀各地的同行驾车前来参加其婚礼。请求获得安徽、湖北、山东等地同行热烈响应，最终组成由九辆吸粪车及六辆轿车构成的婚礼车队。参与的同行将车辆清洗一新，并挂上「祝粪王浩男新婚快乐」的横幅以示祝贺。新娘李女士对此深表感谢，认为在众人支持下，这个新奇的想法最终能成真，意义非凡。

