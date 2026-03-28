南海争议︱菲律宾舰艇妄顾安全靠近解放军 反诬称中方「危险接近」︱有片

南海局势再度升温。中国解放军南部战区今日（27日）发声，指摘菲律宾一艘舰艇日前在南沙群岛渚碧礁附近海域，对中方舰艇作出「不安全、不专业」的危险驶近动作，蓄意干扰中方正常巡航，并对菲方反指中方「危险接近」的说法，予以严厉驳斥。

南部战区新闻发言人翟士臣海军大校表示，事发于3月25日，解放军海军532舰在管辖海域例行巡航时，发现菲律宾507号舰。中方舰艇随即对其进行喊话提醒。

当日菲方舰艇靠近解放军。微博@南部战区

当日菲方舰艇靠近解放军。微博@南部战区

翟士臣指出，菲方507号舰罔顾中方提醒，在中方舰艇左舷持续向右调整航向，蓄意危险地靠近中方532舰，干扰中方的正常巡航活动。他批评，菲方舰艇的操作「不安全、不专业，极易引发海上意外事件」。

对于菲方事后反指中方舰艇「危险接近」，翟士臣斥责其为「反咬一口，诬称中方」。他正告菲方，必须立即停止一切挑衅冒险行为及抹黑炒作。