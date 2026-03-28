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15岁男生图奸不逐杀女同学 起诉书曝凶手弃尸路边细节

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更新时间：14:45 2026-03-28 HKT
发布时间：14:45 2026-03-28 HKT

去年7月6日，云南曲靖15岁的初中女孩疑被同班14岁男同学在回家途中杀害，并将尸体拖行200多米丢弃路边。案件将于本月30日开庭，检方以故意杀人罪、强奸罪（未遂）起诉疑凶，引起全城关注。女死者父亲近日受访，透露更多案情细节，并称女儿的遗体还在殡仪馆，已存放了260多天，希望等到蒋某某被严惩。

受害人遗体存殡仪馆逾260天

起诉书显示：2025年7月6日晚，蒋某某与被害人在同村一同学家玩，11时53分许，在单独送被害人回家的路上，蒋某某起了奸淫她的想法。凌晨时分，蒋某某下手，用手勒住被害人颈部将其放倒，被害人大声呼叫，蒋某某用双手掐住被害人颈部直至其死亡。

行凶后，蒋某某欲藏匿尸体，在拖至水泥路上时，接到其母亲的电话，遂将尸体扔在路边回家。凌晨1时22分，有人发现了尸体并报警。7月7日中午，当地警方逮捕了蒋某某。

内地潇湘晨引述女死者父亲方先生表示，他和妻子常年在外打工，女儿独自在家读书生活，懂事听话，不喜欢出去玩。女儿与蒋某某除了是同班同学，平时没有任何交集。事发前曾有一名女同学与他们同行，据她说，那天在回家路上，蒋某某还在问两人功课怎么做，以此放松她们的警惕。

方先生说，蒋某某行凶后，像没事人一样跟他的母亲一大早上山采蘑菇。行凶地附近的一名老人后来告诉方先生，案发当晚有一名男孩上门找他讨水喝，他没看清样子。

方先生将这一线索反映给警方，警方随后审问蒋某某，蒋某某承认是他，「他看到老人来关门，他就上去讨水喝，目的是试探老人有没有看到他杀人，如果老人看到了，那不敢相信后果。」

由于疑犯作案时已满14岁，依据《刑法》第17条，犯故意杀人、强奸等重罪应当负刑事责任。根据《刑法》第49条，犯罪时不满 18周岁的人不适用死刑（含死缓），因此该嫌疑人最高刑罚为无期徒刑。

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