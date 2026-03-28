患肌肉萎缩症妇卧床35年 为产子全身麻醉创生命奇创

江苏南京一名自8个月大起便因罕见病而长年卧床的35岁女子，近日在医护团队的护航下，成功闯过重重「鬼门关」，剖腹诞下一名健康婴儿，创造生命奇迹。由于她身体状况极其特殊，手术的麻醉风险极高，医生一度担心她可能终身无法脱离呼吸机，甚至危及生命。

内地「红星新闻」报道，35岁的莉莉（化名）患有脊髓性肌萎缩症（SMA），全身肌肉无力，无法站立行走，脊柱更出现严重侧弯。尽管身体受限，但她性格乐观，热爱唱歌，在社交平台小有名气。当她意外怀孕后，这个「爱的结晶」却为她带来多重致命风险，包括孕期血栓、羊水栓塞等，而全身麻醉更是当中最大的挑战。

或终身靠呼吸机维生

由于莉莉的脊柱严重畸形，无法进行半身麻醉，只能选择风险极高的全身麻醉。医生指出，全身麻醉药物可能加剧其肌无力状况，导致她术后呼吸肌麻痹，有机会终身依赖呼吸机。

面对重重险阻，莉莉与丈夫决定为小生命「博一次」。江苏省妇幼保健院为此组建了由产科、麻醉科、神经内科、重症医学科等多个部门专家组成的跨部门团队，为她「护航」。

爱唱歌锻炼呼吸功能

手术期间，麻醉专家团队全程利用脑电图监测其麻醉深度，并根据实时肌张力数据，精准地使用最少量的药物。最终，在团队的通力合作下，手术顺利完成，莉莉更在手术室内已成功脱离呼吸机，闯过了最关键的一关。

医生事后表示，莉莉能顺利渡过难关，与她平时热爱唱歌、无形中锻炼了呼吸功能有很大关联。这个感人的故事，再次印证了母爱的伟大与医学的进步。