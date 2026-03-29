睪丸扭转900°︱11岁童怕丑延医遭切除 拆解「蛋蛋」打结四大原因

家有男孩要留神！河南郑州一名11岁男童，因下体剧痛，竟因「怕丑」强忍一星期，最终求医时，医生证实其左侧睪丸已扭转高达900度，因错过黄金治疗时间，导致组织完全坏死，只能手术切除，造成终身缺憾。

行路「就住就住」始揭发

据河南电视台日前报道，该名11岁男童的家长，早前发现他走路姿势异常，步履「就住就住」，反复追问下，男童才坦承其左边阴囊已疼痛长达一星期。由于事关私密部位，他一直羞于向家人启齿。

家长闻言大惊，立即带他到河南省儿童医院求医。超声波检查显示，其左侧睪丸已无血液流动信号。医生在手术中更发现，睪丸已扭转900度，状如「打了死结」，组织已完全坏死，别无他法下只能将其切除。

相关新闻：珠海男无视风雨骑车摔爆睪丸 医生紧急手术挽救

睪丸扭转，是指悬吊睪丸的精索扭转，会令睪丸的血液供应截断，引致突发性的疼痛和肿胀。 深圳卫健委

青春期常见 睡眠运动可诱发

该院泌尿外科主任毕建朋医生指出，睪丸扭转属泌尿科急症，成因多为先天发育异常，但睡觉翻身挤压、剧烈运动等亦可能诱发。一旦精索扭转，睪丸的「生命线」被切断，会迅速缺血坏死。

毕医生强调，睪丸扭转的「黄金抢救期」仅为病发后6小时，若能及时施手术，仍有极大机会救回。他提醒家长，应教育孩子身体任何部位不适都必须立即告知家人，切勿因尴尬而延误医治，造成无法挽回的后果。

相关新闻：割包皮手术失误？︱男孩剧痛切坏死睪丸 医生临时买器材遭质疑

睪丸扭转，是指悬吊睪丸的精索扭转，会令睪丸的血液供应截断，引致突发性的疼痛和肿胀。若未能及时处理，可能导致睪丸坏死。此症在新生婴儿期及12至18岁的青春期少年中最为常见，剧烈运动、睡觉转身甚至轻微外伤，都可能成为诱因。

网民热议。

「蛋蛋」为啥会突然打结？

睡梦中「突袭」：约 40%的扭转是在睡觉时或刚醒时发生的，这是因为迷走神经兴奋，会让睪丸周围的提睪肌收缩，增加了扭转风险； 运动太激烈：踢球、摔跤、或者不小心磕碰到，睪丸活动幅度突然变大，容易「越位」打转； 被冻的：低温环境，会引起提睪肌痉挛，环境越冷，发病风险越高； 莫名其妙「中招」：很多时候，没有任何前兆，它就突然发病了。

甚么是睾丸扭转？ 中文大学医院官网

延误12小时 坏死率逾九成

湖北竹溪县人民医院泌尿外科医生指出，治疗睪丸扭转分秒必争。若能在「黄金6小时」内进行手术复位，成功救回睪丸的机率超过九成；但若拖延超过12小时，睪丸的存活率将暴跌至不足一成，最终只能手术切除。若双侧睾丸均坏死，更会导致终身不育及男性荷尔蒙分泌失调，严重影响发育，家长绝不能忽视。

相关新闻：男人最痛︱游客长白山骑马遭踢中睪丸 发帖「可能不能做父亲」

睪丸扭转示意图。深圳卫健委

如何治疗？

根据香港中文大学医院官网资料，假若临床诊断结果为睪丸扭转，或「不能排除睪丸扭转」，外科医生将在最短时间内安排紧急阴囊探查术 (Scrotal Exploration)。在手术中，医生会检查睪丸和附睪丸，将精索扭转的状况解开。然后，医生会用暖毛巾暖敷睪丸，以恢复血液供应。如及时进行，阴囊探查术有机会保存受影响的睪丸。而即使受影响之睪丸已完全坏死 (即需要切除)，手术也能确保另一边睪丸会被固定而不会发生扭转。

