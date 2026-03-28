美斯打官司︱怒告中国内地商家 靠Temu、Shein等平台卖冒牌货

阿根廷「球王」美斯（Lionel Messi）的商业王国，正受到来自中国内地仿冒品的冲击。据阿根廷《号角报》报道，美斯已于当地时间25日，正式入禀美国纽约联邦法院，控告多名主要来自中国内地的电商卖家，指他们透过Temu、Shein及Walmart等平台，大肆贩售未经授权、印有其姓名及专属标志的「A货」商品，寻求透过法律途径遏止侵权行为，以维护其庞大的品牌权益。

诉状指出，这些卖家利用美斯的国际知名度，销售包括运动服、鞋类、配件及手袋等各类仿冒商品，已对其代言的品牌价值构成损害。此次诉讼目的，旨在制止仿冒品的流通，并追究侵权者的法律责任。

美斯指自己儿时读书很差。路透社

美斯指自己儿时读书很差。路透社

美斯表示自己后悔没有学好英文。路透社

美斯想3名儿子有良好的教育。法新社

值得留意的是，在这次诉讼中，美斯并未将Temu、Shein等电商平台本身列为被告，而是将矛头直接指向在平台上营运的个别卖家。美斯方面主张，他本人早于2016年已在美国完成商标注册，并授权旗下公司进行全球经营。虽然涉案的中国卖家身处海外，但因其持续向美国市场销售商品，因此符合美国的司法管辖条件。

这次诉讼亦反映了近年跨境电商平台兴起后，仿冒商品透过全球供应链快速流通的现象。报告指，这些侵权卖家经常透过开设新帐户、使用假名及更换网域等方式，以规避平台的监管，令品牌方防不胜防。

作为全球最具商业影响力的运动员之一，美斯长期与Adidas及百事（Pepsi）等国际品牌合作，其商业版图涵盖服饰、不同产品授权等多个领域，年均代言收入高达约7000万美元。自2023年加盟美职球队迈阿密国际后，其全球商业影响力更上一层楼。报道分析指，美斯此次提告，不仅是针对个别的侵权行为，更旨在长远保护其个人的品牌资产，避免因仿冒品泛滥而带来声誉风险。