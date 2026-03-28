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孕妻产检遇男医生 醋夫大闹医院「扻头埋墙」｜有片

即时中国
更新时间：10:30 2026-03-28 HKT
发布时间：10:30 2026-03-28 HKT

长春市一名男子，因不满其怀孕的妻子获安排男医生进行产前检查，竟在医院情绪失控，大吵大闹，更以头撞墙泄愤。院方其后回应指，病人可事先要求女医生，事件不涉及医疗纠纷。

大叫「明天就离婚」

事发于周三（26日），有网民上载影片，指一名男子陪同孕妻到长春市妇产医院进行产检。当他得悉接诊医生为男性后，情绪即告崩溃。从网上流传的影片可见，两名黑衣男子在大厅争吵推撞，其中一名穿短袖的男子情绪尤其激动，一度大喊要离婚，随后更突然转身冲向墙壁猛力撞击。

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事件引起网民热议，不少人认为产检遇到男医生十分正常，指生产时亦可能会有男性麻醉师或主刀医生，认为该男子反应过激。

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院方：可选女医生

长春市妇产医院一名职员27日回应查询时表示，事件不属医疗纠纷，院方在事后已安抚该名孕妇，而夫妇二人其后已离开医院。基于病人私隐，院方不便透露更多详情。

据极目新闻，长春市妇产医院产前诊断中心一名工作人员称，院内的妇产科及产前诊断中心均有男女医生当值，而且女医生人数较多。若孕妇或家属介意，可在挂号时透过系统上的医生头像判断其性别，并直接选择女医生诊症。在检查前也可以向院方明确提出更换女医生。职员强调：「医生（对待患者）不分性别，只是给你看病」。

从该院网上预约系统可见，以3月30日为例，产科门诊有14名医生可供预约，当中只有2名是男医生；而产前诊断中心当日可预约的5名医生则全为女性。

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