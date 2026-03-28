有片｜全球独创国产「魔鬼鱼」 深水锁定爆炸物

官媒「央视军事」昨日首度公开国产「魔鬼鱼」潜水器，在深水中识别模拟爆炸物的现场画面。据悉，该潜水器全球独创，可以在能见度不足1米的幽暗水域中自主潜行，全速续航长达数十小时，适用于高精度水下探测与排爆任务。

「魔鬼鱼」是一款名为「翱翔」的V型仿生蝠鲼柔体潜水器，由西北工业大学宁波研究院研制。央视公布的画面可见，在水下，「魔鬼鱼」的前视声呐可穿透黑暗捕捉目标、侧扫声呐可同步扫描水底，并即时回传数据，快速勾勒出水下地形图，为潜行扫清障碍。

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这款「魔鬼鱼」的抗压和续航能力同样突出，它能承受约200个大气压的深海水压，搭载一辆小型电动车一半的电量全速航行数十小时，航程数百公里。若通过调节浮力在海中滑行，航程更可达上千公里。即使切断有线通信，在深海也不会迷路，能自主靠近目标。

俗称魔鬼鱼的鬼蝠𫚉身形扁平，胸鳍宽大，游动时如波浪起伏前行，整个躯体几乎纹丝不动。因此，潜水器仿生魔鬼鱼，拥有充裕的内部空间能搭载复杂的任务载荷，而这种平稳的运动方式，也确保了高精度声呐等敏感设备正常工作。