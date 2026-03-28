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张成中掌应急管理部 首位「70后」国务院部门一把手

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更新时间：08:52 2026-03-28 HKT
发布时间：08:52 2026-03-28 HKT

国家应急管理部原党委书记、部长王祥喜1月落马后，相隔两个月，应急管理部迎来新任「一把手」。中共中央昨日宣布，河北省唐山市委书记张成中，接任应急管理部党委书记，预计稍后也将接任部长。

张成中现年55岁，1970年10月生，辽宁营口人，天津大学毕业。他在辽宁工作多年，曾任辽宁省委秘书长，2023年调至河北，出任河北副省长、唐山市委书记等职，至此番进京。应急管理部是国务院主管安全生产、灾害管理和消防救援的组成部门。

张成中掌应急管理部。X@cnpoliwatch
张成中掌应急管理部。X@cnpoliwatch

「70后」正省部级高官增至7人

张成中成为目前最年轻、也是首名「70后」国务院组成部门一把手。至此，全国「70后」正省部级高官增至7人。

其余6人为浙江省省长刘捷（1970年生）、广西壮族自治区政府主席韦韬（1970年生）、江苏省省长刘小涛（1970年生）、国家金融监督管理总局局长李云泽（1970年生）、共青团中央书记处第一书记阿东（1970年生），及最年轻的山西省省长卢东亮（1973年生）。

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