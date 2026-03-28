中国观察：闽江大学揭牌 重温习近平办学理念

位于福州的闽江学院25日正式更名闽江大学，出席揭牌仪式的中共福建省委副书记、福州市委书记郭宁宁致辞时，特别提到闽江大学同国家主席习近平的一段渊源。

闽江大学前身是由福州师范高等专科学校、闽江职业大学等合并的闽江学院。1990至1996年，习近平主政福州时曾兼任闽江职大校长，亲自确定了该校「不求最大，但求最优，但求适应社会需要」的办学理念。2021年3月，习近平考察福建时，重返闽江学院，叮嘱校方坚持应用技术型办学方向，跟着社会需求设专业，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。

闽江大学揭牌。

过去一段时间，内地不少高校「贪大求全」，一味追求规模扩张，盲目跟风扩招设科，导致人才培养与市场需求脱节。结果呢？一边是大学生「毕业即失业」的「就业难」，一边是企业招不到实用人才的「用工荒」，这种矛盾着实吊诡。

教育从来不是象牙塔里的闭门造车，不是培养只会死读书的书呆子，而是要跟着社会发展的节奏走，帮年轻人找准就业的突破口。新一轮科技革命正在重塑就业生态，未来的社会需要更多懂技术、能落地、善创新的复合型人才。

2021年3月，习近平考察福建时，到访闽江学院。 新华社

本月初通过的「十五五」规划纲就明确提到：「按照研究型、应用型、技能型等基本办学定位，分类推进高校改革发展」、「建强应用型本科高校」。

今年内地高校毕业生再创新高，预计达到1270万人，就业压力巨大，教育焦虑日增。如何引导学校定向培育应用型人才，精准填补地方人才缺口，让青年学子实现「学有所用、学以致用」，闽大16字办学理念，越具现实意义。

纪晓华

