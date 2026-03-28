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教育部出手减负 严禁炒作状元及升学率

即时中国
更新时间：08:28 2026-03-28 HKT
发布时间：08:23 2026-03-28 HKT

官方再出手减缓学生焦虑！教育部发布通知，要求严禁超额布置作业、频繁组织考试，严禁宣传炒作中高考状元、名校率、升学率等。下月初起，苏浙皖地区中小学生将迎首个春假，众多景区推出面向学生和家长的免门票优惠福利。

近日教育部发通知，提出20条「负面清单」，要求严禁布置超过教育行政部门规定总量和时长的作业，或布置重复性和惩罚性作业；严禁频繁组织考试，加重学生学业负担；严禁宣传炒作中高考状元、名校率、升学率，在校园悬挂「高校生源基地」牌匾或其他诱导性升学标语等。

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内地教育部严禁宣传炒作中高考状元、名校率、升学率。
内地教育部严禁宣传炒作中高考状元、名校率、升学率。

 

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通知提出，需持续整治「阴阳课表」、节假日违规补课、提前开学、延迟放假等行为，减轻学生过重学业负担；严禁幼儿园采用小学化的教育方式，提前教授小学阶段课程内容；严禁教师有偿补课或通过直播打赏、知识付费等途径向家长变相索财，发布贩卖焦虑的内容牟利。

目前，中小学春秋假制度已陆续在浙江、四川、 江苏、安徽、重庆、贵州全省域落地。4月1日起，苏浙皖部分地区中小学生将迎来首个春假。面对即将到来的亲子游高峰，众多景区已备好礼包：黄山、千岛湖、雁荡山等地已宣布，将推出未成年人免门票、随行家长半价等多种优惠。

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