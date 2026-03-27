《奔跑吧14》｜海口餐厅保留明星剩饭吸客 惹苍蝇被轰不卫生急清场消毒

内地知名综艺节目《奔跑吧》第14季近日在海南海口开镜录影，却意外引发一场卫生风波。有份参与拍摄的餐厅，竟将李晨、范丞丞、白鹿等一众明星嘉宾吃剩的饭菜原封不动地保留，并围封起来供粉丝「打卡」，结果惹来苍蝇，被网民炮轰极不卫生。事件在网上发酵后，该餐厅急忙将「明星剩饭」清理干净并进行消毒。

明星餐桌被围封 剩餸隔夜惹虫

事缘昨日（27日），有网民在社交平台发文，指海口市一家名为「幸福老爸茶」的餐厅，将一张餐桌用围栏圈起，桌上摆满了隔夜的食物。走近一看，才发现餐桌上放有多位明星的名牌，包括范丞丞、李晨、白鹿、张真源、郑恺、沙溢等，并标示著「跑男用餐桌」。

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据该网民称，这些饭菜是《奔跑吧》节目组于26日录影时留下，被店家保留了一整夜，上面甚至已出现小虫子，卫生情况堪忧。帖文一出随即引发热议，大批网民批评餐厅做法「离谱」、「毫无意义」，直斥「留下残羹剩饭招虫，太不卫生了」。有网民建议，若想吸引粉丝，可以制作食物模型或推出「明星同款套餐」，而非保留不洁的剩食。

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餐厅承认考虑不周已清场消毒

随著舆论压力增大，该餐厅于昨日下午将餐桌清理。餐厅工作人员在接受内地传媒查询时证实，节目组确于26日前来拍摄，店家保留餐桌的原意是希望给粉丝留个纪念和打卡拍照的地方，但承认「没有考虑好」，忽略了会衍生苍蝇蚊子等卫生问题。该工作人员表示：「不过我们现在已经收拾干净，也做了消杀处理。」

《奔跑吧14》海口开录

据悉，《奔跑吧》第14季于3月26日在海口观澜湖电影公社正式开录，常驻成员包括李晨、郑恺、沙溢、白鹿、范丞丞、以及新加盟的孟子义和李昀锐等。

