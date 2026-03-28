杀羊计划｜上海抹茶店奇招吸海外客 TikTok爆红反向洗板小红书

一杯抹茶拿铁，竟在上海引发国际级的排队热潮。当地淮海中路一家抹茶专门店，近期因其杯顶别出心裁的「小羊拉花」，意外透过海外社交平台TikTok走红。外国游客将喝掉奶泡的动作戏称为「杀羊计划」，并拍片分享，成功引爆话题，吸引大批外国旅客专程前往「朝圣」，形成一股由海外反向带动内地关注的消费新浪潮。

游客慕名排队打卡

引发这股热潮的是位于上海核心地段的抹茶店「Matcha Wang」。该店主打的招牌饮品「香草籽抹茶拿铁」，其最大特色是在绵密的奶泡上，由店员现场以香草籽等材料，勾勒出可爱的黑脸小羊图案。

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这款造型软萌治愈的饮品，最初由在上海的外籍博主分享至TikTok及小红书等社交平台。他们将一口吞下小羊造型奶泡的画面，戏谑地命名为「杀羊计划」（Kill the Sheep Plan），这个充满趣味的「梗」迅速在全球年轻人社群中传播开来，吸引了来自美国、印尼、俄罗斯、哈萨克等多国的游客，专程将此店列为上海的「必到打卡点」。有旅客甘愿排队等候1小时，只为一尝究竟并拍照留念。

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海外热潮倒灌成本地新名片

值得注意的是，这股消费热潮的传播路径，是由海外社交平台点燃后，再「反向输出」至中国内地，引起本地民众的关注及追捧，形成「墙外开花墙内香」的独特现象。有内地媒体分析指，此现象堪称国际版的「淄博烧烤」，打破了「文旅爆款需大投资」的传统思维。

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分析认为，「小羊抹茶」的成功，在于其无需复杂工艺，仅凭一款「小而美」的治愈系单品，便精准地满足了当下全球年轻人追求情绪体验及「解压消费」的趋势。透过社交媒体的「病毒式」传播，一杯小小的抹茶，成功撬动了庞大的市场，并成为了上海连接中外旅客的一张非官方文化名片。

据悉，该抹茶店为内地茶饮品牌「九十叶」旗下的高端系列，除了视觉效果出众，亦提供多款不同产地的专业级抹茶茶底供顾客选择，在口感上亦备受好评。事件也让业界看到，城市的魅力不仅在于宏伟地标，更藏于这些能引发共鸣的日常细节之中。