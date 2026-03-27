《逐玉》「粉底液将军」惹议 官媒批「颜值观」凌驾价值观

内地近期热播的古装剧《逐玉》，开播以来收视与话题不断，更热潮席卷东南亚。然而，剧中由男星张凌赫饰演的将军「谢征」，因妆容过于精致白皙，与传统武将形象大相径庭，被网民戏称为「粉底液将军」，不仅触发公众对影视审美标准的激辩，更引来官方媒体发文，批评此类现象是「价值观在向颜值观让步」，忧虑会对青少年及中华文化海外形象构成不良影响。

妆容精致惹群嘲 官媒忧误导

《逐玉》讲述沙场名将「武安侯」谢征的故事，惟剧中主角即使身处战场，其妆容依旧无瑕，面容俊秀，被网民嘲讽「打仗不忘补妆」，并将之与何润东在《楚汉传奇》中饰演项羽时满脸泥污的粗犷形象作对比，质疑其缺乏武将应有的刚阳与杀伐之气。

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此番「群嘲」迅速升级，浙江省委宣传部官方帐号「浙江宣传」于上周五（27日）发表题为《「粉底液将军」为何会激起群嘲》的评论文章，直指问题核心。文章称，剧中「武安侯」战甲华丽、神态悠闲，不仅与大众印象中的武将形象相去甚远，更悬浮于剧情本身的战争背景，显得极不真实。

文章提出更深层次的担忧，指出若影视作品愈来愈以「颜值」为核心标准，人物的精神力量、品格乃至故事的深度都可能被边缘化。评论直言，这种创作倾向是「价值观在向颜值观让步」，长远恐会错误解构传统文化形象、对青少年的审美观产生不良影响，并造成海外观众对中华文化的误读。

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拥护与批评：偶像剧应否讲求真实？

面对批评，亦有不同声音。官媒央视新闻曾发文赞扬该剧造型，称其头饰「雉鸡翎」融合了戏曲美学与非物质文化遗产元素，贴合角色气质，展现了东方韵味。剧集的忠实观众则认为，《逐玉》改编自网络小说，原著中已多次强调谢征「俊美清隽」，剧集只是忠于原著设定，外界不应以历史正剧的严苛标准，去审视一部以爱情及梦幻体验为核心的「古装偶像剧」。

分析认为，这场争议的根本，在于观众对「真实感」的追求。古装偶像剧虽可架空历史，但仍需建立一套自洽的内部逻辑。观众并非反感英俊的将军，而是反感为了维持演员外貌的完美，而牺牲角色基本的可信度。当「帅」成为了脱离情境的「假」，便会引发观众对流水线式审美疲劳的集中爆发。

泰国征兵海报乌龙，反映《逐玉》在东南亚拥高人气。

泰国征兵海报乌龙 反映剧集高人气

「逐玉」热潮同样席卷东南亚。早前更有网络消息指，泰国军方将「武安侯」的剧照植入征兵海报，并配上「想和『武安侯』一样帅气骑马吗？选择骑兵部队」的字句。惟经内地媒体查证后，证实该海报源自一个非官方的军事迷Facebook（脸书）专页，纯属因追剧热潮而制作的「恶搞」图片，并非官方宣传。

尽管征兵海报属乌龙一场，但事件侧面反映了《逐玉》在泰国的超高人气。据悉，剧集男女主角在泰国知名度大增，曼谷的大型商场亦可见到剧中角色的广告及人形立牌，吸引大批影迷拍照留念。