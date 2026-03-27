中国观察：张雪峰之死 给绩优主义敲响警钟

「张雪峰的最后一课——活着才是真正的上岸」，一名网民感叹。41岁的内地升学专家张雪峰跑步时心脏病猝死，如一块巨石投入舆论湖面，引发全民热议。这不仅因为他是无数家长、学生升学路上的「引路人」，更因为这场悲剧，成为一记响亮的当头棒喝，逼使大家反思当下过度崇拜「绩优主义」的困局。

绩优主义是一种主张依据个人才能、努力分配社会资源与地位的社会科学理论，本身并非贬义，但在内地教育竞争、就业压力高企的当下，绩优主义早已渗透到生活的方方面面：学生为分数拼尽全力，家长为孩子升学焦虑不已，打工人为业绩透支身体。

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张雪峰的人生轨迹，本身就是绩优主义的典型投射。大学毕业那年，他看到同学们都在积极准备考研，便主动帮大家查资料。2007年，他在朋友邀请下进入考研辅导行业，起初只做咨询工作，负责与学生沟通、介绍课程，2008年后走上讲台。他花了大量时间解释学校层级、专业冷热、地域差异及就业路径。2016年初，张雪峰和朋友自立门户，网络粉丝一度多达6000万。

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张雪峰信奉「努力即回报」，践行着极致的自我压榨，常年熬夜、高强度工作，即便曾因过累被住院，也很快重返岗位，最终用生命印证了绩优主义的反噬之力。这场悲剧让人们猛然警醒：绩优主义本应是追求卓越的动力，一旦走向极端，便会沦为吞噬生命的枷锁。正如张雪峰，他教会千万人如何通过努力实现「向上流」，自己却倒在了追逐「最优」的路上。

张雪峰的离去，不是绩优主义的终结，却是反思的开始，提醒我们：成功的定义不该只有「优秀」一个维度，过度追求量化的「绩」，只会透支生命的厚度；惟有平衡努力与休息、功利与热爱，才能避免重蹈覆辙。

纪晓华