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落马宁夏前主席刘慧被开除党籍 受贿兼搞迷信活动

即时中国
更新时间：18:26 2026-03-26 HKT
发布时间：18:26 2026-03-26 HKT

中央纪委国家监委今日（26日）公布去年7月落马的前宁夏回族自治区政府主席刘慧的罪状，包括：

落实党中央重大决策部署打折扣、搞变通，结交政治骗子，匿名诬告他人，大搞迷信活动；

接受可能影响公正执行公务的宴请，违规接受旅游活动安排，特权思想严重，在生活保障上谋求特殊待遇；

不按规定报告个人有关事项，违规为他人在干部选拔任用方面谋取利益并收受财物；违规收受礼品，利用职权长期无偿接受劳务服务；

违规干预插手执纪执法活动，大肆收钱敛财，利用职务便利为他人在企业经营、工作安排等方面谋利，并非法收受巨额财物。

经中共中央批准，决定给予刘慧开除党籍处分；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉。

66岁的刘慧是天津回族人，长期在宁夏工作，担任过自治区民政厅厅长丶自治区政府副主席等。2013年，刘慧履新自治区政府主席，2016年任国家民族事务委员会党组副书记（正部长级）。2022年，刘慧被增补为十三届全国政协教科卫体委员会副主任。2025年7月，刘慧被查。

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