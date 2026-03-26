解放军「机械狼群」巷战片首公开 可语音遥控及手套操控｜有片

中国解放军的单兵作战能力或将迎来革命性突破。官媒中央电视台近日首度公开，由中国兵器工业集团自主研制的最新一代「机械狼群」，进行城市巷战的实战画面。该批机械狼不仅机动性及智能大幅提升，更能搭载导弹、榴弹炮等重型武器，进行协同攻击及自主瞄准，构建出「空地一体」的智能化作战体系。

分工明确：侦察、打击、保障

报道指，该批「机械狼群」根据任务性质，分为三种型号，并各自拥有代号：

「暗影」：负责前沿侦察，构建作战地图。

「浴血」：负责火力打击，可搭载多种武器。

「极地」：负责后勤保障，为前线提供支援。

性能强悍：可负重25公斤 攀越障碍

与上一代相比，新一代「机械狼」在性能上有显著飞跃。其最高时速可达15公里，能迅速穿梭于废墟、山地等复杂地形；四肢关节拥有12个自由度，能模仿真狼的灵活步态。其电机功率亦大幅提升，即使在背负25公斤重物的情况下，仍能轻松跨越30厘米高的障碍物。

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智能协同：共享大脑 空地一体

「机械狼群」的最大突破在于其高度智能化及协同作战能力。在作战时，队中每只「机械狼」能实时共享感知资讯，形成「共享视野的大脑」，从而作出自主协作及判断。

在模拟巷战中，两只「暗影」机械狗率先抵达目标区，协同构建地图并传回指挥终端。指挥人员可透过该终端，统一调配地面上的「机械狼群」及空中的无人机，实现「空地一体」协同出击。

武器多元：导弹步枪 精准打击

负责打击的「浴血」机械狗，可根据任务需要，更换不同的武器挂载，包括四联装微型导弹、榴弹发射器，以至191式自动步枪，形成轻重搭配、梯次衔接的火力体系。在实战中，「浴血」能自主识别及瞄准目标，再由后方操作人员确认打击。操作人员可透过语音、数据手套，甚至电子握把等多种方式下达指令，遥距操控「狼群」作战，大幅提升单兵作战效能。

