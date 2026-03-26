中国航空发动机领域专家严红病逝 年仅57岁 从事高超声速科研

西北工业大学动力与能源学院今日（26日）发布讣告称，中国航空发动机领域著名专家、西北工业大学动力与能源学院教授、博士生导师严红女士，因病医治无效，24日下午5时19分在江苏省人民医院逝世，享年57岁。

讣告介绍，严红 1991年考入陕西的西北工业大学航天学院，先后获学士、硕士、博士学位，随后进入清华大学工程力学系开展博士后研究。

严红病逝，年仅57岁。 西北工业大学新闻网

1999年至2005年，严红在美国罗格斯大学机械与宇航工程系任助理研究教授，2005年至2010年任莱特州立大学机械与材料工程系研究教授，2010年12月起回母校西北工业大学动力与能源学院任教。

严红长期从事超声速/高超声速流动控制机理、等离子体流动控制、计算流体力学等领域的教学和科研工作。