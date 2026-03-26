LV专柜售假货？ 福州女称购4个名牌袋 惊悉全为膺品

国际名牌路易威登（LV）在内地卷入售假风波。福建福州一名徐姓女消费者声称，其在两年间于当地两间LV官方专门店先后购入的四个手袋，近日经第三方机构鉴定，竟全数证实为「非正品」，事件引发广泛关注。福州市鼓楼区市场监督管理局已介入调查，惟事件目前陷入「罗生门」。

事主称转售始揭发 鉴定证非正货

据内媒报道，事主徐女士于2022至2023年间，分别在福州大洋晶典及华润万象城的LV专门店，购入多个手袋。至近期，她打算将其中两个手袋转售予二手奢侈品店时，却被告知疑似并非正货。徐女士遂将其余经同一途径购买的另外两个袋一并送检。

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为核实真伪，徐女士将该四个手袋送往「中国检验认证集团」辖下机构进行鉴定。最终的鉴定报告显示，送检的四个样品，其外观细节特征均不符合品牌方已售商品的标准，确认为「非正品」。

专柜拒扫晶片查证 LV客服：无权回应

事件曝光后，其中一间涉事的大洋晶典LV专柜现已结业。内媒陪同徐女士前往另一间位于华润万象城的LV专门店交涉，徐女士要求店员扫描其中一个内置晶片的手袋以核实资料，但遭对方拒绝。店员坚称，门市不提供鉴定服务，并强调店内售出的商品均为正货，相关销售纪录须由执法部门依法调取。

尽管徐女士能出示相关的购物单据，但由于手袋本身没有与单据对应的独立编码，故暂时无法直接证实该批手袋确实由涉事专柜售出。

事件引起网民热议，有人质疑手袋是否被徐女士本人或其亲友「掉包」。徐女士其后已公开否认存在任何掉包行为。

据悉，目前福州市市场监督管理局及LV官方均已介入处理。有相关人士透露，因顾客暂无法提供确切证明，以证实涉事手袋出自LV专柜，各方仍在协调当中。LV客户服务中心则对传媒查询表示，未获授权就此事作出回应。

长沙女曾获一赔三

事实上，LV的产品存在防伪漏洞早已不是新鲜事。2020年，长沙市民罗女士在当地国金中心LV专柜购买了一个人民币1.87万元的手袋，经鉴定为非正品后诉至法院，最终获得退一赔三的判决。法院指出，LV作为国际知名奢侈品牌，其收货、售货应有明确的出入库清单和严格的管理流程，对售出商品的可识别性负有更大举证责任。然而，涉诉门店无法提供相关证据，需承担举证不能的后果。不过LV否认指控已作出上诉。