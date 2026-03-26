北京直击︱中关村论坛开幕 多品牌机械人合作开「餐吧」︱有片

糖葫芦现场串制，咖啡、饮料现点现调，没有忙碌的服务员，只有7台形态各异的机械人……2026中关村论坛年会昨日在北京开幕，本届论坛主打「科技办会」，把最新科技成果融入论坛全场景。多个品牌机械人联手打造的「机械人餐吧」，吸引大批嘉宾围观。

《星岛》记者现场亲测：扫码点一份「拿铁+糖火烧」，一台机械人迅速开始制作咖啡、取用小吃，另一台则跑腿配送，全程仅需3分钟，没有人工搭手，科技感拉满。有多年参会经验的行家笑著感慨道，「去年这些机械人是各玩各的，今年开始搭档干活了。」

2026中关村论坛年会昨日在北京开幕。杨浚源摄

2026中关村论坛年会昨日在北京开幕。杨浚源摄

2026中关村论坛年会昨日在北京开幕。杨浚源摄

2026中关村论坛年会昨日在北京开幕。杨浚源摄

机械人冲咖啡3分钟完成

现场机械人歌舞表演同样吸睛。当北京科企「灵心巧手」的机械人按下琴键，一首《北京欢迎你》旋律响起，另一家科企「银河通用」机械人随之舞动起来，手持葫芦丝、唢呐、平鼓等乐器的机械人，也同步合奏乐曲，默契十足。

今年论坛翻译服务也同步升级，AI「翻译官」的响应速度和译文准确率显著提升，语言也从中、英两种拓展至8种。场馆内，亮亮视野AR翻译眼镜吸引不少嘉宾试戴，其仅重49克，却能实时翻译100多种语言及方言。

AI「翻译官」升级至8种语言

本届论坛以「科技创新与产业创新深度融合」为主题，国务院副总理丁薛祥致辞称，「十五五」时期将加快推进高水平科技自立自强，支持把京津冀国际科技创新中心建设成为世界重要科学中心、人才中心和创新高地。

驻京记者 杨浚源