信达证券｜研究所所长左前明猥亵下属遭实名举报 停职刑拘

内地信达证券传出丑闻，一名女职员实名举报研究所所长左前明出差上海期间猥亵。警方发布声明，证实这名42岁所长已被刑拘。

左前明是信达证券研究所高管、能源首席分析师，在业内享有较高声誉，曾多次获得新财富最佳分析师奖项。而举报人信达证券电力公用研究员唐婵玉，是2023年毕业入职的年轻员工。

女下属发长文描述左前明的恶行。

一份实名举报材料25日在网上迅速传播，唐公开指控左前明在24日晚上出差上海期间对其猥亵。受害人提到：「事发之前我一直坚定地认为他是一位德高望重、为人正直、爱惜下属的好领导，这件事情给了我巨大的冲击。」

根据指控，24日晚上饭局结束后，在返回酒店的车上，左前明以「你看起来很紧张，放轻松」为由先触摸唐婵玉的手，随后逐渐触及私密部位。唐当场推开并表现出惊恐，但左前明并未停止。

女下属遭左前明猥亵，图为报案回执。

到达酒店后，左前明在公开场合强行拉拽，要求唐「回我房间」。遭拒后，对方仍持续追赶、拉扯，还一度言语威胁说「不要紧张，打一针就好了」，令人极度不安。

酒店保安见义勇为，当场控制左前明，唐婵玉逃至火锅店求助报警。唐坚决表明「拒绝内部私了」，表示为防止类似事件发生，将全力配合警方调查并依法追责。

左前明是信达证券研究所高管、能源首席分析师。

3月25日，上海浦东公安发表警情通报，表示浦东公安分局潍坊新村派出所接获相关报案，疑犯左某某（男，42岁）已被警方依法刑事拘留。

内地记者以投资者身份致电信达证券投资者热线，相关工作人员表示，公司已关注到网传情况，目前已暂停左前明一切工作，并启动内部核查，同时将积极配合公安机关相关工作。

公开资料显示，左前明从事煤炭及能源相关领域研究咨询十余年。他于2016年加入信达证券，2019年起负责大能源板块研究，率领团队获得研究领域诸多奖项，被称为「下矿百次的卖方分析师」。